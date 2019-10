Tottenham, paura per Lloris: terribile infortunio al portiere

Piove sul bagnato per il Tottenham: nella pesante sconfitta contro il Brighton Hugo Lloris si è infortunato seriamente rompendosi il braccio

Il Tottenham esce sconfitto pesantemente dal confronto con il Brighton. Un 3-0 che inasprisce ancora di più la crisi degli Spurs e che mette in bilico la panchina di Pochettino. Ma non è questa la notizia peggiore della giornata.

Hugo Lloris ha riportato un bruttissimo infortunio nei primi minuti del match. Il portiere francese degli Spurs è caduto male dopo una parata e mentre lo appoggia si vede il braccio sinistro piegarsi in modo innaturale. Shock all’Amex Stadium per l’infortunio del portiere, che è uscito dal terreno di gioco visibilmente dolorante e ora rischia di restare lontano dai campi almeno per i prossimi tre mesi.