Tottenham, Pochettino in lacrime dopo il terzo gol di Lucas

Mauricio Pochettino scoppia in lacrime al terzo gol di Lucas che completa la rimonta: gli Spurs vanno in finale

Non ci crede nemmeno lui: Mauricio Pochettino. Al terzo gol di Lucas Moura si butta per terra e scoppia in lacrime. Una clamorosa rimonta quella del Tottenham, che elimina incredibilmente l’Ajax di ten Hag.

Un traguardo importante anche per Pochettino: con una reazione che fa emozionare. Criticato prima di questa partita e reduce da due sconfitte in campionato: il tecnico argentino si è preso una bella rivincita.