Tottenham, Pochettino non dimentica: «A San Siro meritavamo di più»

Pochettino si gioca gli ottavi di Champions League al Camp Nou di Barcellona. Ma con una vittoria a San Siro tutto sarebbe stato diverso

Tra poco meno di 24 ore si conoscerà il destino di Inter e Tottenham circa la qualificazione agli ottavi di Champions League. Gli Spurs di Mauricio Pochettino saranno di scena al Camp Nou domani sera, mentre l’Inter ospiterà il PSV Eindhoven. Al Tottenham ‘basta’ una vittoria contro il Barcellona per essere certa del passaggio del turno. Pochettino presenta così la sfida in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League: «Il destino è nelle nostre mani, la qualificazione agli ottavi dipenderà solamente da noi e per meritarcela dobbiamo vincere su un campo difficile contro una delle squadre più grandi d’Europa» assicura il tecnico del Tottenham.

Il tecnico del Tottenham recrimina per le occasioni mancate dai suoi calciatori nel corso di diverse partite del girone. A partire, specialmente, dalla prima gara di questa Champions persa incredibilmente contro l’Inter, così come il pareggio contro il Psv: «Non è andata come volevamo, visto che il nostro obiettivo era essere già qualificati prima dell’ultima partita. A San Siro contro l’Inter meritavamo certamente di più. Anche in Olanda, dove abbiamo preso gol dal Psv negli ultimi minuti, meritavamo ed è stato un risultato che ci ha penalizzato. Nel calcio, però, non basta meritare la vittoria. Assenza Suarez per il Barcellona? Perdita importante visto che si tratta di uno dei migliori attaccanti del mondo insieme al nostro Kane».