Tottenham, Richarlison: «Non ho guidato nessun ammutinamento»

Le parole di Richarlison sull’esonero di Conte al Tottenham: «Mi ha aiutato molto al mio arrivo agli Spurs e quando abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto»

Richarlison, attaccante del Tottenham, ha replicato alle accuse di Tyc Sports di aver guidato un ammutinamento che ha portato l’esonero di Antonio Conte. Di seguito le sue parole sui social.

«Potete mettermi in discussione e criticarmi come giocatore per le mie prestazioni, fa parte del calcio e lo accetto. Ma non accetto le bugie su di me: ho sempre avuto molto rispetto per Conte e tutti i miei allenatori. Il mister mi ha aiutato molto al mio arrivo agli Spurs e quando abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto parlando e con professionalità. Non ho guidato alcun ammunitamento, anzi, mi dispiace di non aver reso come si aspettava e di non aver fatto abbastanza perchè rimanesse. Quando è andato via gli ho mandato un messaggio ringraziandolo per tutto e augurandogli il meglio perchè è quello che merita»