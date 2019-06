Tottenham, Sissoko e la sua importanza per Pochettino

Sissoko ha qualità che nessun altro centrocampista del Tottenham possiede. Può dare tantissimo contro il Liverpool

Il Tottenham è una squadra molto offensiva e propositiva, che gioca con una quantità elevata di attaccanti e fantasisti. I centrocampisti hanno quindi un difficile compito di protezione della difesa.

Moussa Sissoko è determinante in entrambe le fasi. Oltre a essere molto bravo in ggressione, il francese è importante nel saltare le linee di pressione. Sissoko ha un notevole cambio di passo, è il centrocampista del Tottenham che effettua più dribbling: 2.4 ogni 90′. Sarà fondamentale per Pochettino questa sera.