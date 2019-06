Tottenham, Winks è una delle speranze per il futuro

Winks è uno dei giocatori su cui il Tottenham vuole costruire il futuro. In finale di Champions ha avuto parecchie responsabilità in impostazione

In Liverpool-Tottenha, Eriksen giocava molto alto, non si abbassava per aiutare il palleggio. Nella prima costruzione si formava quindi una sorta di quadrilatero arretrato formato dai due difensori (Vertonghen e Alderweireld) e dai due mediani (Sissoko e Winks). Saltuariamente, Rose si abbassava.

Winks, che aveva saltato diverse gare in questo finale di stagione per infortunio, è un giocatore su cui gli Spurs puntano molto per il futuro. E’ pulito tecnicamente e possiede un ottimo senso della posizione. 48 passaggi in 65′ per lui.