Totti, l’ultima chiamata arriva dal Qatar: tutte le possibilità per il futuro. L’ex dt della Roma deve ancora sciogliere le riserve

Sono passati 10 giorni dalla conferenza stampa d’addio di Francesco Totti. Il futuro dell’ex capitano e direttore tecnico della Roma non è ancora definito. Come scrive Adnkronos il Qatar starebbe pensando proprio a lui nelle vesti di ambasciatore per il Mondiale del 2022. A ciò si ricollegherebbe la visita dello stesso Totti a marzo nel paese asiatico.

Meno esotiche ma forse più affascinanti le altre opzioni: negli ultimi giorni si sono fatte sotto Sampdoria e Fiorentina. Senza dimenticare l’ipotesi che porta alla Federazione e quindi alla Nazionale azzurra, avallata dal presidente Gravina.