Totti: «Derby? Roma più forte della Lazio. Sul mio futuro…»

Francesco Totti a 360°: ecco le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma sul derby della Capitale, sul campionato e sul suo futuro

Francesco Totti ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport. Tanti i temi toccati: ecco le parole della leggenda della Roma.

SERIE A – «Vincerà la Juve anche quest’anno, ma con più difficoltà. Poi Napoli e Inter: si sono rafforzate moltissimo, vedo un campionato diverso dagli ultimi anni. Per me le prime tre posizioni sono già scritte, poi tutto può succedere».

DERBY – «Sto ancora valutando, ma più sì che no domenica sarò all’Olimpico. La Lazio è una squadra temibile e quadrata, Inzaghi la sa mettere in campo anche se la Roma resta più forte. E l’amore per i tifosi giallorossi è intenso, reciproco e lo sarà sempre. Io sarò sempre al loro fianco, anche quando non sarò sugli spalti».

FUTURO – «Tra poco svelerò i miei progetti, mi ha fatto piacere che si siano aperte le porte della Nazionale. Ho parlato con Mancini e Gravina: tutti vorrebbero che andassi a lavorare con loro, ma ho voluto riflettere e prenderò questa strada che nessuno sa, sempre nel mondo del calcio però».