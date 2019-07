Francesco Totti guarda al futuro: ecco le dichiarazioni dell’ex dirigente della Roma, ora in cerca di nuove sfide in Italia ma non solo

Dopo il divorzio con la sua amata Roma, Francesco Totti è in cerca di una nuova opportunità da dirigente.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: «Futuro? Sto valutando. Ci sono tante opportunità, prenderò al volo la migliore. Anche in Italia? Perchè no. Potrebbe anche essere in Europa. Samp? Ferrero mi chiama tutti i giorni…».