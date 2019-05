Tra il Toro e l’Europa anche il tabù Empoli da sfatare

Per continuare a sognare l’Europa il Toro deve vincere ad Empoli, dove i granata non hanno mai trovato il successo in campionato

La vittoria della Lazio obbliga il Toro a recuperare una posizione in classifica per coronare il proprio sogno europeo, un’impresa tutt’altro che facile. Ma non solo perché le avversarie da scalzare si chiamano Milan e Roma ed hanno un calendario più agevole. Domenica infatti i granata saranno di scena ad Empoli, contro un’avversaria in piena lotta per la salvezza e rivitalizzata da due vittorie consecutive quando sembrava già condannata alla retrocessione.

Impegno dal coefficiente di difficoltà molto elevato quindi, ma a rendere la gara ancora più complicata c’è una tradizione tutt’altro che favorevole ai granata in Toscana. Il Toro infatti non ha mai vinto ad Empoli in campionato, ed il Castellani è stato violato una sola volta in assoluto. Per trovare una vittoria piemontese sul campo degli azzurri bisogna risalire addirittura al 1984, quando nel primo incontro tra le due squadre un gol di Junior permise alla squadra granata di imporsi per 1-0 in una gara valevole per la Coppa Italia. Da allora per il Toro solo delusioni, collezionando, tra massimo campionato e serie B, nove pareggi e sei sconfitte. Mazzarri però recupera per la sfida Armando Izzo, che ha smaltito l’attacco influenzale che gli ha impedito di prendere parte alle prime sedute di allenamento settimanali. Inoltre i granata potranno contare sul pieno appoggio dei propri tifosi, pronti a scendere in massa in Toscana per sfatare il tabù Castellani e continuare a sognare l’Europa.