Trapani, chi sarà il nuovo allenatore? Il sogno è Pasquale Marino

Il Trapani è alle prese con il toto nomi per il prossimo allenatore: il sogno porta a Pasquale Marino, trapanese doc

Giorni decisivi per il futuro del Trapani. Domani dovrebbe arrivare il via libera della Covisoc per l’iscrizione dei granata in Serie B e venerdì ci sarà la prima riunione del Cda. La documentazione presentata dal Trapani entro il 24 sembrerebbe in regola, ma la prudenza non è mai troppa e si aspetterà dunque il primo responso dell’organo di controllo preposto.

Come informa il Giornale di Sicilia, è partito il toto allenatori: si pensa a Pasquale Marino, allenatore trapanese originario di Marsala. Un altro nome che circola è quello di Massimo Drago. In lizza c’è anche Pochesci. Nelle ultime ore sono usciti anche i nomi di due ex allenatori del Palermo, Giuseppe Iachini e Stefano Colantuono.