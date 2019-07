Trapani, in arrivo un terzino del Genoa: ecco di chi si tratta

Trapani, in arrivo un terzino dal Genoa: ecco chi è il giocatore che potrebbe arrivare alla squadra siciliana, neopromossa in B

Il Trapani si muove per migliorare la rosa, in vista della prossima stagione di Serie B. La squadra siciliana, neopromossa in cadetteria, starebbe per chiudere l’acquisto di un terzino dal Genoa.

Si tratta di Antonio Candela, difensore esterno classe 2000. Candela è cresciuto nel vivaio dello Spezia, e stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ad un passo dal club siciliano.