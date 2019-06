Vincenzo Italiano ha salutato il Trapani: nella giornata di oggi ha dedicato una lunga lettera d’addio ai siciliani

In attesa dell’ufficialità dell’addio di Vincenzo Italiano al Trapani, l’allenatore prossimo allo Spezia, ha dedicato una lunga lettera d’addio alla società.

Ecco le sue parole riportate sul sito dei siciliani: «La conquista della serie B è già storia. Quello che abbiamo fatto, tutti assieme, noi in campo e la città vicino a noi, è leggenda. Questa non è una lettera di ringraziamenti, come altre, ma la sintesi di una stagione straordinaria, nata tra mille difficoltà e conclusa con una festa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Trapani non era nei miei programmi, ma quando sono stato chiamato ho pensato che Trapani fosse nel mio destino».