Trapani, ufficiale: depositati i documenti per l’ammissione al prossimo campionato di Serie B. Il comunicato della società siciliana

Il Trapani comunica di aver depositato la documentazione per l’ammissione al prossimo campionato di Serie B: «La nuova proprietà rappresentata da Lorenzo Giorgio Petroni ha depositato presso gli uffici della Lega B a Milano per il Trapani calcio srl la fidejussione di 800.000 euro emessa da Generali».

«Riteniamo che ora vi siano le condizioni per organizzare una grande festa per la promozione del Trapani calcio in Serie B».