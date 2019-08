Trapani, ufficiale l’arrivo di Del Prete: ecco il comunicato

Trapani, ufficiale l’arrivo di Del Prete dalla Juventus Under 23: ecco il comunicato e le prime parole del difensore

Lorenzo Del Prete è ufficialmente un nuovo giocatore del Trapani, come si legge sul comunicato: «Perfezionato l’ingaggio del difensore Lorenzo Del Prete, che arriva al Trapani a titolo definitivo con un contratto biennale»

«Sono entusiasta di essere arrivato in una piazza ambiziosa come Trapani, una realtà che mi ha sempre affascinato. Sono orgoglioso di essere qua e ringrazio la Società ed il direttore per avermi scelto», le prime parole di Del Prete dal sito del Trapani.