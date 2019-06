Trapani, un dolce ritorno in Serie B. È il successo di Vincenzo Italiano

Il Trapani vince la finale playoff contro il Piacenza e torna in Serie B dopo due stagioni. Grandi meriti sono da ascrivere a Italiano

Il Trapani fa ritorno in Serie B dopo due anni di purgatorio in C. La vittoria per 2-0 nella finale di ritorno dei playoff contro il Piacenza ha dato il verdetto definitivo in favore dei siciliani. Nzola e Taugourdeau i mattatori del match. Un traguardo meritato per la squadra granata, protagonista di una cavalcata invidiale nell’ostico e lungo campionato di Serie C.

Tanto merito è da ascrivere a Vincenzo Italiano. È la sorpresa in positivo di questo Trapani: ha dato qualità e motivazioni a un club che non gravita in acque tranquillissime e, sopratutto, ha fatto rendere determinati calciatori anche sopra il loro standard. Chissà che, adesso, per lui non si aprano scenari più importanti. Nonostante una squadra costruita sul filo di lana da Rubino, ha saputo mettere in atto un importante percorso volto alla promozione in cadetteria. Trapani, Bentornato.