Tre club della Superlega in Champions, la UEFA frena gli entusiasmi: la situazione

La UEFA avrebbe inviato una comunicazione a Juventus, Real Madrid e Barcellona per quanto riguarda l’iscrizione alla prossima Champions League

La Juventus, così come Real Madrid e Barcellona, non può ancora considerarsi sicura di non subire delle “punizioni” da parte dell’UEFA per la vicenda Superlega, tra cui l’esclusione dalla Champions League.

A riferirlo è Sport, secondo cui la comunicazione inviata ieri dall’Uefa al club bianconero «non è altro che un documento amministrativo in risposta alla richiesta di essere nella competizione; della qualificazione attraverso le prestazioni nella lega nazionale e dell’ottenimento della licenza per giocare nelle nostre competizioni dalla loro Federazione». La comunicazione riguarda tanto la Juve quanto Barcellona e Real Madrid e sarebbe slegata dal procedimento dell’Uefa contro i 3 club per la Superlega.