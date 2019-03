David Trezeguet, ex centravanti della Juventus, ha parlato della sfida tra i bianconeri e l’Ajax. Ecco le sue parole

David Trezeguet, ambasciatore bianconero nel mondo, ha parlato a SportMediaset, in vista della gara di Champions League tra Ajax e Juventus. Un doppio confronto in programma tra il 10 e il 16 aprile che servirà a strappare l’accesso per le semifinali di Champions League. L’infortunio di Cristiano Ronaldo preoccupa i bianconeri ma non Re David. Il francese ha parlato della gara con i Lancieri e ha invitato la Juventus a non avere paura, con Ronaldo o senza Ronaldo.

Queste le parole di Trezeguet su Ajax-Juve: «Attendiamo gli esami per capire le sue reali condizioni. Chiaramente è un giocatore importantissimo per la Juventus ma lo sono tutti nel club bianconero. La rosa di Massimiliano Allegri è amplia e la Juventus non dipende da un solo calciatore. Penso che la squadra possa affrontare questo impegno di Champions League contro l’Ajax anche senza di lui. L’Ajax ha grande fiducia dopo la bella prova con il Real Madrid ma anche la Juventus ha maggiore consapevolezza dopo aver eliminato, in rimonta, l’Atletico Madrid».