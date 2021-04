Trezeguet: «Io e Del Piero di nuovo alla Juve? Lo spero»

David Trezeguet, ex attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando così di Alessandro Del Piero

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, David Trezeguet ha parlato della sua nuova vita da direttore sportivo, toccando diversi temi tra cui il rapporto con Alessandro Del Piero e la Juve.

DEL PIERO – «Alessandro per me è stato un punto di riferimento e aver condiviso con lui dieci anni di Juve è stato fantastico. È stato un professionista e un giocatore unico: in campo sapevamo cosa fare per esaltarci e ci bastava poco per capirlo. Ma la nostra intesa nasceva fuori dal campo: momenti di semplice condivisione, come ritrovarsi a guardare una partita.La coppia si ricomporrà di nuovo alla Juve? Perché no! Anzi, lo spero. Alex ha dimostrato le sue capacità e si sta preparando. E il suo legame verso la Juve non lo dimenticherà mai nessuno».

