Il futuro di Mahmood Hassan, noto come Trezeguet, non sarà alla Samp: dall’Inghilterra son sicuri del suo passaggio all’Aston Villa

Come riporta il Daily Telegraph, il futuro di Mahmood Hassn, meglio noto come Trezeguet, non sarà alla Samp. L’attaccante egiziano, di proprietà del Kasimpasa, diventerà infatti un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Accettata dunque la proposta inglese tra i 10 e i 15 milioni di euro.

La Sampdoria che dovrà ora virare su un altro obiettivo.