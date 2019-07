Trofeo Calcionews24: trionfo dei Granchi Avatori e dell’Antonelliana

Termina la prima edizione del Trofeo Calcionews24: nelle finali di calcio a 5 e a 8 vincono Antonelliana e Granchi Avatori

Gran successo per il Trofeo Calcionews24, promosso dall’organizzazione Top Five in collaborazione con la nostra testata.

Nella finale di calcio a 8 i Granchi Avatori prevalgono sui Taighers 2K15: 3-2 con doppietta di Gianluca Cirillo.

Il torneo di calcio a 5, invece, vede trionfare l’Antonelliana: Atletico Birretta domata con un netto 10-5.

Ai vincitori vanno trofei commemorativi e abbonamenti a Dazn per la prossima stagione.