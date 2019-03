Tronchetti Provera bacchetta l’Inter: «San Siro top. Gestione caso Icardi? Lasciamo perdere»

Marco Tronchetti Provera, tifoso dell’Inter e a.d. di Pirelli, ha parlato del caso Icardi e anche del futuro di San Siro

Costruire un nuovo stadio o rinnovare San Siro? Marco Tronchetti Provera, tifoso dell’Inter e dirigente Pirelli, intervenuto a Sky Sport, non ha dubbi: «A San Siro si vedono meglio le partite che a casa. Si arriva anche facilmente grazie alla metro. Si possono fare due stadi ma è un peccato demolire San Siro. Ho visto tanti stadi nel mondo ed è un peccato demolirlo. Rapporto costi-benefici? Manca sempre la componente emotiva: se le aspettative sono positive, le persone fanno degli sforzi, in caso contrario no. San Siro è un simbolo di Milano. Il ricordo più bello? Quando avevo 10 anni e ho visto la mia prima partita».

Tronchetti Provera ha poi parlato del caso Icardi e della gara con la Lazio: «Caso Icardi? E’ tornato in gruppo, è un fatto positivo. L’importante è giocare, avere lo spirito di squadra che ti fa vincere. Abbiamo bisogno di un gruppo coeso che lavori insieme per vincere. Se mi è piaciuta la gestione del caso? Giriamo pagina. Icardi in campo? Sono dei professionisti, devono lavorare insieme per vincere. Il dovere dell’allenatore è far giocare tutti al meglio. Icardi deve dare tutto e deve avere il supporto dei compagni e mi aspetto un’Inter aggressiva e compatta».