Tuchel ritratta: «Areola titolare? L’ho detto prima dell’arrivo di Buffon, Gigi è Gigi»

Thomas Tuchel e il dualismo Buffon-Areola. Il tecnico del PSG ha provato a fare chiarezza. Ecco le sue parole

Buffon o Areola: chi sarà il portiere titolare del nuovo PSG? Nelle scorse ore sono circolate delle dichiarazioni del tecnico del PSG, Thomas Tuchel, che chiudevano le porte della titolarità al portiere ex Juventus. L’allenatore del Paris Saint-Germain non ha ancora delineato le gerarchie in porta e ha voluto fare una precisazione: «Non ho mai detto che Areola sarebbe stato il nostro portiere titolare. Questa cosa l’avevo detta prima dell’arrivo di Buffon, Gigi è Gigi. Dobbiamo essere intelligenti e studiare la soluzione migliore per entrambi».

Prosegue Tuchel: «La decisione non è mai stata definitiva, avevo detto ad Areola prima dell’arrivo di Gigi. Sono sicuro che Areola diventerà un grande portiere grazie a Gigi Buffon». Quindi nessuna gerarchia: il dualismo Buffon-Areola continua. Il tecnico tedesco ha parlato anche di un altro italiano, Marco Verratti: «Deve lavorare duramente per tornare ad essere in buona salute. E’ un giocatore importante per noi, può fare la differenza in mezzo al campo: ha coraggio, vuole giocare sempre la palla e per noi è un giocatore molto importante ma ora deve pensare solo a rimettersi in condizione».