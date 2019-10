Tuchel: «Di Maria? Può decidere le sorti di una partita» – VIDEO

Il Psg si è imposto sul Nizza per 4-1, l’allenatore Tuchel parla anche della doppietta di Di Maria

Al termine della gara vinta per 4-1 dal Psg sul Nizza l’allenatore Tuchel è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Di Maria è sempre in grado di fare la differenza. Non dimentichiamo che però a volte anche se segni da destra l’azione è partita dalla sinistra. C’è sempre un lavoro di squadra. Abbiamo giocato bene nella prima frazione, poi Angel ha le capacità per decidere da solo le sorti di una partita ed è una gran cosa. Ha fiducia in se stesso e si vede che è sempre decisivo, è eccezionale».