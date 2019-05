Le dichiarazioni di Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, alla vigilia del match contro l’Inter. Le ultimissime

«Domani non sarà facile, questo è sicuro, ma io sono molto fiducioso e positivo. Ho la netta percezione che questa sia una squadra in crescita da un punto di vista sia mentale che di fisicità. In tal senso abbiamo lavorato tanto in questo periodo e adesso si iniziano a notare i progressi, per noi ora diventa importante iniziare a raccogliere i frutti del lavoro svolto fino ad ora. Domani perciò ci tengo che la squadra faccia qualcosa di importante»: esordisce così Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa alla viglia del delicato match contro l’Inter.

L’Udinese lotta per la salvezza, l’Inter per blindare il terzo posto. Prosegue Tudor: «L’Inter è una grande squadra, ha campioni veri e un calcio riconoscibile, merito del lavoro di Spalletti, un grande allenatore. Io però resto fiducioso e positivo. Calendario? A questo punto conta tutto. È fondamentale come ci presentiamo noi, ma ora mancano quattro partite ed è tutto importante, poi ci possono essere sorprese e noi speriamo di farne una domani. De Maio? Dovrebbe esserci. Pussetto? E’ giovane, è al primo anno in Italia e ha margini di crescita. Allenarsi al massimo è la chiave giusta, in alcuni momenti ha avuto dei problemini che lo hanno condizionato».