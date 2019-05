Turchia, il Galatasaray mette la freccia. Ora è “quasi” titolo

Gli ultimi 90 minuti del campionato turco assegneranno il titolo. Con la vittoria sul Basaksehir, il Galatasaray è vicino al titolo

Il campionato turco è stato quest’anno più elettrizzante che mai. A sorpresa il Basaksehir, (la squadra da cui proviene Cengiz Under, per intenderci) è stato capolista per praticamente tutta l’annata. Aveva accumulato un discreto vantaggio sul Galatasaray e tutto sembrava presagire che l’epilogo finale potesse essere la conquista del titolo.

Negli ultimi mesi è subentrato nel Basaksehir il più classico braccino del tennista. È arrivata la paura di vincere, insomma. Ed ecco che a furia di risultati negativi il Galatasaray ha risalito la china fino allo scontro diretto di oggi, vinto 2-1 dai giallorossi. In questo modo hanno staccato i diretti avversari di tre lunghezze. Potrebbe essere l’affondo decisivo per il titolo, quando manca appena una giornata alla conclusione di questo appassionante duello.