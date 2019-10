TURRINI, Sassuolo Primavera: «Momento non semplice. Ci serve più coraggio» – VIDEO

Francesco Turrini ha commentato ai microfoni del nostro inviato il pirotecnico pareggio contro l’Empoli della sua Primavera

(-Dal nostro inviato) Incredibile pareggio tra Sassuolo ed Empoli Primavera nel posticipo di campionato. I neroverdi sono andati per tre volte in vantaggio salvo poi farsi riagguante altrettante volte dagli avversari. Primo punto per la squadra di Francesco Turrini che commenta così il match ai microfoni del nostro inviato.

«È un momento non semplice, ci serve più coraggio in alcune situazioni»