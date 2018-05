Mario Balotelli è, manco a dirlo, l’uomo del giorno in casa Italia: gol e prestazione convincente nella sfida contro l’Arabia Saudita

Nella rete dell’1-0 contro gli arabi c’è tutto Mario Balotelli: coordinazione, potenza e precisione. Un gol che mancava all’Italia che sembrava aver dimenticato come si arriva dalle parti della rete opposta. Ci ha pensato Supermario, in un’amichevole però contro un avversario non dal valore eccelso, a ridestare gli entusiasmi della gente. D’altronde è sempre stato lui l’attaccante ideale della nostra nazionale, ma poche volte quello reale.

Andrea Belotti, autore dell’altra rete italiana del match, ha parlato anche di questo argomento ai microfoni della Rai: «Balotelli ha realizzato un grandissimo gol, d’altronde parliamo di un calciatore straordinario che può darci una grande mano». Quindi il focus si sposta prima su quanto accaduto questa sera: «Sono soddisfatto, la squadra ha creato tanto e imposto il proprio gioco. Abbiamo meritato di vincere questa partita e abbiamo dato sfoggio di tutta la nostra voglia di ripartire». Per poi tornare sulla mancata qualificazione ai Mondiali: «Sappiamo cos’è successo e rappresenta un nodo in gola. Ora però abbiamo voltato pagina, cercando di dare il massimo per ritrovare fiducia nei nostri mezzi» ha dichiarato il Gallo al triplice fischio di Italia-Arabia Saudita.