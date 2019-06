Tutti pazzi per Inglese: cinque club sull’attaccante!

Roberto Inglese è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato: ben cinque club di Serie A sono interessati all’attaccante

Roberto Inglese si è messo in mostra nell’ultimo campionato arrivando a segnare ben 9 gol in 25 partite con un finale di stagione travagliato per via dei numerosi infortuni. Infatti l’ultima partita giocata per tutti i 90 minuti da Inglese è stata il 3 marzo, poi nove partite out sulle dieci rimanenti e solo 29 minuti in campo con il Bologna (gara per altro in cui ha anche segnato).

Un giocatore su cui si può dire ben poco dal punto di vista tecnico e tattico perché Roberto Inglese è un attaccante completo, capace di fare reparto da solo ma anche di giocare con i compagni con ottime qualità tecniche. Per questo motivo ben cinque club si sono fiondati su di lui dopo che si è saputo che il Parma (primo club interessato) non avrebbe esercitato il riscatto.

Su di lui, attualmente, ci sono Napoli (detentore del cartellino), Bologna, Atalanta e Fiorentina. I viola sono in pole position e devono assicurarsi un attaccante come Inglese vista la partenza di Muriel. Le altre squadre, tuttavia, non si sentono tagliate fuori e contenderanno l’attaccante di Lucera fino all’ultimo.