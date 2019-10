Tutti vogliono Tonali: le tre big d’Europa in pole per il talento del Brescia

Tutti vogliono Tonali: le tre big d’Europa in pole per il talento classe 2000 del Brescia che ha esordito in Nazionale

Tutti vogliono Tonali. Era così già in estate, figurarsi ora dopo i primi convincenti mesi in Serie A e l’esordio in Nazionale con Mancini. Il classe 2000 del Brescia, in 25 mesi soltanto tra i professionisti, si è già preso tutto il prendibile.

Su di lui, così, si sono posati gli occhi dei grandi club. Due in particolare, secondo La Gazzetta dello Sport: la Juventus, che lo segue già da tempo, e il Paris Saint-Germain, con Leonardo che vorrebbe replicare l’affare Verratti. Attenzione però anche all’Inter, che si candida al ruolo di terza incomoda.