Tutumlu al veleno: «Baldini, Petrachi e Pallotta vogliono rovinare la Roma»

L’operatore di mercato amico di Monchi, Bayram Tutumlu, ha rilasciato dure dichiarazioni contro Baldini, Petrachi e Pallotta della Roma

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’operatore di mercato e amico di Monchi, Bayram Tutumlu, ha inveito contro Baldini, Petrachi e Pallotta sul suo profilo Twitter.

Il turco, pedina fondamentale nell’arrivo di Under e Olsen alla Roma, ha pubblicato le seguenti dichiarazioni: «Presto i tifosi conosceranno il triangolo che vuole rovinare la Roma. Perché Baldini non va mai nella Capitale a vedere le partite della Roma? Perché incontri Pallotta sempre a Londra o negli USA? Credo che Roma sia una città molto bella. Parli male di me, di mio nipote e dei nostri assistenti, perché non ti presenti… I codardi perdono sempre. Dove hai lavorato, tutti confermano ciò che scrivo qui… Petrachi? Per colpa della Roma e del diesse Olsen resta a Roma. Petrachi, chi sono questi agenti segreti che volevi pagare 200mila euro? Perché non dici i loro nomi? Pau Lopez non può costare più di 8 milioni».