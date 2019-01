Su Twitter esplode l’hashtag #Juveout: in tendenza in poche ore – FOTO

Le accuse ai bianconeri dopo la Supercoppa di Gedda sono diventante un trend sui social

Non accennano a placarsi le polemiche di Gedda. Il match tra Juve e Milan che ha visto i primi aggiudicarsi la Supercoppa italiana ha avuto una lunghissima scia di polemiche con parole forti da parte di Gattuso e Romagnoli nel post gara. Anche sui social è montata la protesta, tanto da dar vita ad un hashtag: #Juveout. In poche ore è entrato nelle tendenze italiane su Twitter venendo utilizzato e ritwittato centinaia di migliaia di volte.

L’hashtag ha accolto anche i tweet dei tifosi bianconeri che non stanno esitando a difendere la loro squadra sottolineando come il successo degli ultimi anni sta facendo rosicare e non poco i tifosi di tutte le altre squadre che hanno dovuto unirsi per fare fronte comune contro il grande nemico, invocando ad un calcio più pulito.

Avete ucciso il gioco più bello del mondo #JuveOut — samaky_walker (@SamakyWalker) January 18, 2019