Icardi sbaglia un gol al 92′, l’Inter su Twitter dà di matto – FOTO

Su Twitter Inter da matti, nel vero senso della parola: Mauro Icardi sbaglia il gol al 92′ col Milan, l’account nerazzurro se ne esce con una frase “criptica”

Al minuto novantadue del derby di Milano, l’Inter attacca sulla destra. La difesa del Milan si fa trovare impreparata sul traversone in mezzo, sul quale spunta Mauro Icardi. Ha già sbagliato un gol a porta vuota, è quasi impossibile che succeda ancora. E invece l’argentino si allunga, da mezzo metro tocca in scivolata verso la porta vuota e manda la palla fuori. San Siro, quello nerazzurro, è incredulo, mentre la parte rossonera tira un sospiro di sollievo. Su Twitter, l’Inter esplode. L’account spagnolo se ne esce con una frase, per così dire, da decifrare.

«90’+2: JASKSFNEBNETGASKMCBAMAWRMNVXXTTN» è quanto scritto dall’account dell’Inter. Non è propriamente spagnolo, anzi, non è una frase di senso compiuto. Evidentemente il social media manager aveva ben altre parole per la testa e ha preferito mostrare il suo disappunto così, senza essere volgare. Una trovata divertente da parte dell’Inter, che ultimamente si sta attirando molte simpatie per come gestisce le proprie pagine social. L’urlo di disapprovazione per il gol sbagliato da Icardi rimane comunque una perla da consegnare ai posteri.