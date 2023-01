Ucraina, pugno duro per Tymoshchuk: patentino ritirato e beni congelati. Ricorso sespinto

L’Ucraina si mantiene in una posizione dura verso Tymoshchuk, tecnico in seconda dello Zenit: ecco il perchè

Come riferiscono i media ucraini, è stato respinto il ricorso presentato da Tymoshchuk, ex centrocampista della Nazionale e tecnico in seconda dello Zenit, inserito nella lista degli atleti “nemici” della Patria per non aver preso posizione contro la Russia.

Gli verrà quindi ritirato il patentino e, allo stesso tempo, non potrà effettuare operazioni finanziarie e i suoi beni saranno congelati per i prossimi dieci anni. Tolti tutti i premi vinti con la Nazionale e la Dinamo Kiev.