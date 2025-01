Udinese Atalanta, come si sono comportati i giocatori “risparmiati” a Riad? Gasp, abbiamo un problema, anzi due: De Ketelaere e Lookman non sono quelli di prima

Udinese Atalanta, com’è andata la partita dei giocatori “risparmiati” a Riad? Gasp, abbiamo un problema, anzi due: l’analisi

Dopo la sconfitta di Riad in semifinale con l’Inter, si era pensato che l’Atalanta avesse pagato le scelte di formazione iniziale da parte di Gasperini. Ma ieri a Udine la prova dei bergamaschi è stata insufficiente e lo 0-0 è un buon punto perché i friulani avrebbero meritato di più? Come si sono comportati coloro che il mister non aveva utilizzato in Supercoppa, se non in corso d’opera? Ecco i voti de La Gazzetta dello Sport a 4 che erano entrati nella ripresa e che ieri, invece, erano in campo da subito.



DJIMSITI – voto 6,5: «Risolve situazioni scomode, devia un sinistro di Thauvin, ma dopo meno di mezzora deve uscire: l’Udinese è la sua “maledizione”».



EDERSON – voto 6: «Leggerezze non da lui, e se perde 15 palloni non basta essere l’unico che rincorre con forza e regge sul piano della fisicità».



DE KETELAERE – voto 5: «Da destra a sinistra, in mezzo, di nuovo a destra: ovunque patisce la fisicità dei centrali e ne tiene poche, lo spostano sempre».



LOOKMAN – voto 5: «Anche lui cade nella morsa dei centrali bianconeri senza trovare spunti».