Con il successo sul campo del Frosinone, l’Udinese è tornato a vincere in trasferta a otto mesi di distanza dall’ultima vittoria esterna

«Siamo venuti qui per prendere tre punti e li abbiamo presi». Sicurezza e mentalità vincente, qualità che Igor Tudor sta provando a trasmettere alla sua Udinese per raggiungere l’obiettivo della salvezza, già centrato un anno fa con un ottimo finale di stagione.

I friulani, con il 3-1 conquistato sul campo del Frosinone, hanno scavalcato il Genoa ma non sono riusciti ad allontanare l’Empoli, che ha sbancato Marassi. Vittoria, quella contro i ciociari, che assume ancora più valore dal momento che i bianconeri non vincevano in trasferta da ben otto mesi (23 settembre, 2-0 col Chievo).