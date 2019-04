Udinese, casa dolce casa: Tudor non sbaglia tra le mura amiche

Udinese, con l’arrivo di Tudor i friulani non hanno mai perso alla Dacia Arena: due vittorie su due contro Empoli e Genoa

Igor Tudor ha portato una ventata di grinta ed entusiasmo in Friuli. Il tecnico dell’Udinese sta costruendo la salvezza alla Dacia Arena. Infatti i bianconeri non hanno mai perso con il croato in panchina tra le mura amiche: vittoria contro il Genoa e contro l’Empoli.

Le cose vanno un po’ peggio fuori casa, anche se c’è da dire che l’Udinese ha affrontato Milan, Lazio e Roma, riuscendo a strappare un punto a San Siro grazie al gol di Lasagna. La partita contro il Sassuolo, alla Dacia Arena, sarà fondamentale per una salvezza che non sembra così lontana.