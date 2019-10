Udinese da record: ha il rapporto punti/gol più alto in Europa

L’Udinese ha il rapporto punti/gol più alto nei maggiori cinque campionati europei. Il record della squadra di Tudor

La vittoria contro il Torino per 1-0 è valsa all’Udinese un record alquanto particolare. Come sottolinea una statistica di Opta Paolo, la squadra bianconera è la prima in europea per il rapporto punti/gol più alto.

I friulani hanno ottenuto 10 punti in Serie A, segnando però solamente quattro gol nelle gare in cui hanno racimolato punti. Sono dunque 2.5 i punti ottenuti per ogni rete.