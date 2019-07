Ecco le parole di De Maio, difensore dell’Udinese, su Tudor e sulla lotta in Serie A per la conquista dello scudetto

De Maio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’Udinese sotto la gestione Tudor e sulla corsa allo Scudetto per la prossima stagione.

«Tudor? L’anno scorso ci ha fatto vedere come lavora, quest’anno avrà più tempo per insegnarci quello che vuole da noi. Scudetto? La Juve ha qualcosa in più di tutte le squadre, vedo ancora i bianconeri favoriti, ma occhio a Inter e Napoli».