Udinese, De Paul è diventato leader in una stagione difficile

Per Rodrigo De Paul è stata l’annata dell’esplosione definitiva. In una stagione complicata per l’Udinese, l’argentino si è rivelato leader.

La stagione dell’Udinese si è rivelata molto più complicata di quanto fosse logico pensare. Uno dei pochi aspetti positivi arriva dalla definitiva esplosione di Rodrigo De Paul.

L’argentino è in testa in tutte le statistiche offensive dei suoi: capocannoniere (9 gol), giocatore con più assist (8), leader per passaggi chiave (2.6) e addirittura primo per passaggi totali (44.4). L’Udinese è una squadra estremamente difensiva che si aggrappa in toto alle prodezze del sudamericano. Sarà un nome chiacchierato in estate.