Udinese, ecco i convocati per il pre ritiro: assenti i nazionali

L’Udinese ha diramato la lista dei giocatori convocati per il pre ritiro: tornano Matos, Scuffet e Perica. Assenti i nazionali

La stagione dell’Udinese è ai nastri di partenza. Ieri il club bianconero ha diramato la lista dei giocatori convocati che oggi entro la mezzanotte, dovranno presentarsi a Udine per iniziare il pre-ritiro. I giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali si aggregheranno al gruppo in occasione del ritiro di Sankt Veit an der Glan (Austria).

Portieri: Perisan, Scuffet, Gasparini

Difensori: Samir, Nuytinck, ter Avest, De Maio, Opoku, Sierralta

Centrocampisti: Badu, Balic, Barak, Ingelsson, Micin, Coulibaly, Jajalo, Fofana

Attaccanti: Perica, Matos, Teodorczyk, Lasagna, Pussetto