Udinese, Gotti può lasciare entro giovedì: la Sampdoria lo segue

Luca Gotti lascerà l’Udinese. Sull’allenatore ci sarebbero i riflettori anche della Sampdoria

Luca Gotti, finito nel mirino della Sampdoria, è molto vicino a salutare l’Udinese. Dopo due stagioni il tecnico dovrebbe lasciare il Friuli già nella prossima settimana.

Secondo quanto riporta Sportitalia, Gotti non sarà l’allenatore dell’Udinese in vista del prossimo anno e l’addio potrebbe concretizzarsi già giovedì. Per la panchina bianconera si deciderà tra Paolo Zanetti, Rolando Maran ed una pista estera. Il club di Massimo Ferrero osserva con interesse.