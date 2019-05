Udinese-Inter highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Udinese-Inter highlights e gol: i momenti principali della gara validan per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Friuli’ di Udine, la squadra bianconera guidata da Igor Tudor affronta i nerazzurri di Luciano Spalletti. Udinese quartultima in classifica con 33 punti e reduce dalla sconfitta in casa dell’Atalanta; Inter terza (62) e proveniente dal pareggio interno con la Juventus. Nella gara d’andata, giocata a San Siro a metà dicembre, successo nerazzurro per 1-0 grazie ad una rete su calcio di rigore di Icardi. Adesso è di nuovo Udinese contro Inter: bianconeri per trovare punti salvezza, nerazzurri per rafforzare il terzo posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.