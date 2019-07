Udinese, Jajalo: «Spero di conquistare la fiducia di Tudor e tornare in Nazionale»

Il portale sportsport.ba ha intervistato il nuovo giocatore dell’Udinese Jajalo. Ecco le sue parole circa la nuova avventura in bianconero

Il portale sportsport.ba ha avuto occasione di intervistare il nuovo acquisto dell’Udinese Mato Jajalo. Ecco le prime parole da giocatore bianconero: «Prima di tutto devo dire che sono contento di questa avventura. Non era il primo tentativo, ma ora tutto si è allineato e ho firmato».

TITOLARITÀ – «Il mio lavoro è quello di allenarmi, poi sta all’allenatore decidere. La motivazione e la dedizione contribuiscono a ottenere buoni risultati»

NAZIONALE – «Certo che ho seguito e seguo ancora la Bosnia. Ho trascorso parte della carriera in serie B, dove ho giocato in maniera abbastanza solida, sono sempre stato obiettivo e realistico e sicuramente nessuno di me sarebbe più felice se avessi ricevuto nuovamente una chiamata. L’avrei accettato e non vedo l’ora»