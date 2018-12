Udinese, Lasagna ritrova la via del gol: non segnava in casa da aprile

L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna si è sbloccato contro l’Atalanta, segnando alla Dacia Arena un gol che mancava dallo scorso campionato

Una grande giornata per i giocatori in cerca di gol: dopo il ritorno alla rete del CholitoSimeone, anche Kevin Lasagna è riuscito a sbloccarsi. L’attaccante dell’Udinese stava vivendo un momento non felicissimo, con i soli due gol in Serie A, segnati peraltro i trasferta, e addirittura il posto perso nei confronti di Pussetto. Davide Nicola ha però deciso di dargli fiducia contro l’Atalanta e l’attaccante ha ritrovato la via del gol in casa. Lasagna non segnava infatti alla Dacia Arena dallo scorso 29 aprile, quando realizzò addirittura una doppietta contro il Benevento.