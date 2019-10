Udinese, Mandragora: «Col Toro il mio derby. Sogno la Juve»

Udinese, Mandragora confessa il suo sogno di tornare alla Juventus: ecco le parole del centrocampista dei friulani

Il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport: «Da quando sono arrivato a Udine sto giocando più da mezzala, un ruolo più offensivo. Stiamo lavorando molto sulla fase di palleggio e di attacco allo spazio. Il connubio tra le due cose dovrebbe portare ad avere più occasioni, a concretizzare maggiormente».

«Toro? Per me è come un derby, un giorno sogno di tornare alla Juventus. Ma adesso penso solo all’Udinese».