Udinese, Marino: «Rinnovo De Paul? Trattativa durata pochi giorni»

Udinese, le parole di Pierpaolo Marino in merito al rinnovo di contratto di De Paul

In estate sembrava ad un passo dall’andare via, alla fine del mercato invece è rimasto e ora Rodrigo De Paul ha anche firmato il rinnovo con la sua Udinese. Il responsabile dell’Area Tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito sulle pagine di Tuttosport.

«La trattativa è durata pochissimi giorni e di questo siamo molto contenti. L’Udinese è sempre in continua ‘simbiosi’ con i propri giocatori. Quando questi crescono nel progetto, poi vengono adeguati i contratti».