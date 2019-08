Udinese Milan 0-0 LIVE: ammoniti Paquetà e Calhanoglu

Alla Dacia Arena, la prima giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Udinese Milan Live: prima giornata di Serie A per le due compagini che questo pomeriggio si affrontano alla Dacia Arena di Udine. Esordio in gara ufficiale per Marco Giampaolo nuovo allenatore dei rossoneri.

Sintesi Udinese Milan MOVIOLA

8′ Punizione di Calhanoglu – La sua conclusione sbatte sulla barriera

11′ Lasagna ci prova – La conclusione termina però larga

19′ Spunto di Suso – Lo spagnolo sfonda sulla sinistra ma il suo cross è deviato in corner

24′ Piatek perde il tempo – Il polacco lanciato a rete si fa recuperare da Ekong

Udinese Milan 0-0: risultato e tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso; Pezzella, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pussetto; Rodrigo, Lasagna. A disposizione: Perisan, Andrade, Sierralta, Opoku, De Paul, Sema, Nuytinck, Nestorovski, Barak, De Maio, Teodorczyk All.: Tudor.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Borini, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. A disposizione: Soncin, Donnarumma A., Duarte, Gabbia, Laxalt, Bennacer, Bonaventura, Conti, Krunic, Kessie, Rafael Leao, André Silva. All.: Giampaolo.

ARBITRO: Pasqua (Tivoli)

AMMONITO: 21′ Paquetà, 34′ Calhanoglu (Milan)