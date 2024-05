Udinese Napoli, Cannavaro: «Non possiamo diventare il Barcellona, noi dobbiamo eliminare la paura»

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha parlato in occasione della sfida contro il Napoli in casa. Ecco le sue parole

Durante in conferenza stampa, Fabio Cannavaro ha racconta la sfida tra il suo Udinese e il Napoli, ex squadra del campione del mondo.

PRESSIONE – «L’ho detto dal primo giorno, bisogna eliminare la paura, tante volte parti per sconfitto, poi però vai lì e te la giochi senza paura. Se vogliamo da qui alla fine risolvere questa situazione dobbiamo fare qualcosa in più, abbiamo lavorato su entrambe le fasi perché c’è da alzare l’asticella. Da oggi al domani non possiamo diventare il Barcellona, ma voglio continuare a vedere una squadra che corre compatta»

BOLOGNA – «Sicuramente dobbiamo essere bravi a continuare nel mantenere le distanze giuste nei reparti, con un’attenzione superiore di quanto avuto a Bologna sia in possesso che in non possesso. Affronteremo avversari propositivi e dobbiamo provare a pungere perché abbiamo i mezzi per far male»

PALO DAVIS – «Questo è il calcio, prima o poi gira, dipende solo da noi, anche quando vanno a saltare di testa, talvolta andavano tanto per saltare e non per far male, la buona sorte te la devi andare a cercare. A volte è così il calcio, però dobbiamo andarcele a cercare certe situazioni. Il palo dentro o fuori può cambiare la stagione, ma il Bologna sbaglia anche perché lo portiamo a sbagliare noi»