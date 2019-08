Udinese, Nestorovski: «Obiettivo? Più di 10 gol. Sul Palermo…»

Nestorovski si lascia alle spalle il Palermo: ecco le parole del nuovo attaccante dell’Udinese nella conferenza stampa di presentazione

Ilija Nestorovski è pronto a vestire la maglia dell’Udinese per tornare a lasciare il segno in Serie A. Ecco le sue parole nel corso della conferenza stampa.

«Obiettivi? Vado in doppia cifra da sei stagioni di fila e anche quest’anno voglio superare le dieci reti. Udinese? Sono rimasto due stagioni in B perché volevo aiutare il Palermo a conquistare la promozione. Non ce l’abbiamo fatta e ora penso solo all’Udinese: è un’opportunità importante per fare un salto di qualità nella mia carriera».